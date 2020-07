Come riportato dall’edizione odierna de L’Equipe, il Lille ha bisogno di sanare i bilanci relativi alla corrente stagione per non incorrere in penalità e sanzioni.

La mancata qualificazione in Champions League pesa molto sulle casse del club francese che entro il 16 luglio deve cercare di riassestare la sua situazione finanziaria.

L’unica soluzione arriva dal mercato

Una delle soluzioni possibili (fino ad ora), potrebbe essere la cessione di Osimhen e di Gabriel Magalhaes. Il Napoli potrebbe chiudere per entrambi i giocatori per una cifra che si aggira attorno ai 100 milioni di euro.

Il mercato in entrata del Lille, per il momento, resta bloccato; ma se nelle prossime ore (o entro il 16 luglio) il club transalpino inoltrasse all’organo di monitoraggio e supervisione dei conti delle società calcistiche in Francia (la DNCG) la documentazione relativa alle due operazioni di cessione di Osimhen e Gabriel, il mercato in entrata potrebbe sbloccarsi.

Notizie “allettanti” quindi per il Napoli che ora può spingere e dare l’accelerata definitiva per chiudere definitivamente le due operazioni.