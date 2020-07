Sconcerti non convinto: “Ho visto una partita accademica, senza velocità e senza cattiveria”

Mario Sconcerti commenta la sfida tra Napoli e Milan andata in scena ieri sera al San Paolo e finita in parità, del quale non è stato particolarmente convinto dalla prestazione delle due squadre.

“Milan e Napoli mi sono sembrate due squadre contente di sé, anche nel minimo. Di gioco poco, i quattro quinti dei palloni sono stati passaggi indietro, cioè accademia, considerare sufficiente saper tenere il pallone. È stata una buona partita accademica, senza velocità, senza cattiveria, dove si è cercato di far vedere agli arbitri e al mondo televisivo quanto saremmo stati bravi in stagione se solo ce ne fosse stato il mezzo”.