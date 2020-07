Futuro già scritto per Koulibaly, Tuttosport: resterà a Napoli con offerte sotto gli 80 mln

Si prospetta una giornata importante oggi sul mercato azzurro. Fali Ramadani, agente di Koulibaly e Maksimovic è stato chiamato a rapporto per definire il futuro dei due calciatori. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione dei due centrali.

“Per Kalidou, la storia è già scritta: se arriverà al Napoli un offerta da non meno di 80 milioni da parte di un club gradito al difensore, allora l’operazione verrà portata a termine, altrimenti continuerà a giocare in maglia azzurra.

Lo stesso vale per Maksimovic, per il quale manca solo il nero su bianco al prolungamento dell’accordo fino al 2024. Se l’appuntamento non si concluderà con la firma del difensore, il Napoli sarà costretto a prendere in considerazione l’ipotesi della cessione“.