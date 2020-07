Decibel a Romagnoli: “Se volevi la maglia di Koulibaly bastava chiedere, anche oggi rigore domani”

Decibel Bellini, speaker dello stadio San Paolo, ha commentato sui social la partita che agli azzurri hanno disputato contro il Milan, finita in parità sul 2-2. In particolare, ha notato l’ostinazione di Romagnoli a strattonare la maglia di Koulibaly, alludendo ad un rigore non chiamato.

“Caro Romagnoli se volevi la maglia di @kkoulibaly26 bastava chiedere… #AncheOggiRigoreDomani” esordisce con fare scherzoso, ma non troppo, Decibel.