MILIK MILAN – Secondo quanto scrive quest’oggi, sulle sue pagine, il noto quotidiano La Gazzetta dello Sport ha riportato il rinnovato interesse del Milan per il centravanti Arkadiusz Milik. Il polacco, al Napoli dall’estate del 2016, e con il contratto in scadenza nel 2021, ha preventivato il possibile addio con la società partenopea, siccome un vero discorso per il rinnovo in azzurro non è mai stato aperto. E così, Milik ha giustamente cominciato a guardarsi in giro, tra le tante estimatrici italiane e non che desidererebbero accaparrarselo.

Sul calciatore c’è da tempo una pretendente di prestigio come la Juventus, con la quale già sono nate le prime ipotesi buone a sbloccare una trattativa ostica, ma il 99 azzurro non sembra aver chiuso assolutamente la porta in faccia ai rossoneri. Anzi, Milik lascia tutte le porte aperte, anche quella al rinnovo, e per questo – al momento – il suo futuro è davvero indecifrabile. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

MILIK MILAN, IL POLACCO NON CHIUDE AI ROSSONERI MA CERCA CONTINUITÀ

“Domani dunque c’è da affrontare il Milan, che potrebbe rappresentare anche il futuro per il ventiseienne attaccante polacco. Da tempo il club rossonero cerca un “nove” con le sue caratteristiche e ad Arek la soluzione non dispiacerebbe, anche se è pressato dalla Juventus, dove comunque non potrebbe avere la certezza di giocare titolare“.

Arkadiusz Milik (26), al Napoli dal 2016

“Continuità. È quella che insegue il centravanti. Vorrebbe avere più spazio nel Napoli, ma sa benissimo che non è semplice convincere il suo… vicino di casa. Sì perché con Rino Gattuso vivono in appartamenti attigui a Posillipo. Il rapporto è intenso, ma Arek sa che l’allenatore non è tipo da regalare nulla. Anzi, dopo la gara di mercoledì a Genova, Gattuso non è rimasto soddisfatto dell’approccio avuto entrando in corsa“.