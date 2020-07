Lozano riconquista Gattuso: il tecnico recupera il suo patrimonio, sul mercato si studieranno le soluzioni più opportune

Mister Gattuso ha apprezzato l’impegno di Hirving Lozano: l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno parla degli ultimi risultati del messicano.

Si tratta dello stesso giocatore cacciato dall’allenamento per l’atteggiamento poco convincente: “La sensazione è che la svolta sia giunta proprio in quel momento, il Chucky si è guardato dentro e ha cominciato a lavorare duro perché l’unica strada per superare le difficoltà è sudare” si legge sul quotidiano. E così prima di mettere mano al portafogli, il Napoli sta pensando a recuperare il suo patrimonio, “poi sul mercato si studieranno le soluzioni più opportune” conclude.