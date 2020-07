CdM – Bastone e carota il metodo di Gattuso per Lozano, il Napoli studia sul mercato le possibili mosse

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sta ritrovando l’arma in più nel finale di partita con Hirving Lozano. Il messicano, subentrato nella partita di ieri, ha siglato la rete decisiva dell’1-2 che ha sancito la vittoria dei partenopei.

L’arma in più che porta il nome di Hirving Lozano fa comodo al Napoli di Gattuso che ora può anche pensare di respingere al mittente le offerte ed i sondaggi arrivati per lui.

Proprio dal mister che fortemente l’ha voluto nella città di Napoli, Carlo Ancelotti, è arrivato uno dei primi sondaggi per Hirving Lozano; come riporta però l’edizione odierna dei colleghi del Corriere però, il Napoli ora comincia seriamente a riflettere sul futuro del Chucky.

Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione sul futuro del Chucky:

“Bastone e carota, il metodo di Gattuso, è stato applicato anche per Lozano. A gennaio l’Everton di Ancelotti ha fatto un timido sondaggio nello stesso momento in cui ha presentato un’offerta di 20 milioni più bonus per Allan.

“Il Napoli intanto sta pensando a recuperare il suo patrimonio, poi sul mercato si studieranno le soluzioni più opportune”.