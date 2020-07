Prestazione maiuscola di Lobotka, testa sempre alta e massimo due tocchi. Futuro leader del centrocampo?

Stanislav Lobotka ha disputato una fantastica prestazione nella vittoria del Napoli contro il Genoa. Il centrocampista slovacco sta dimostrando sempre più di poter avere le chiavi del centrocampo azzurro, per il presente e per il futuro. L’ex Celta Vigo ha giocato una prestazione da centrocampista di livello assoluto: testa sempre alta, pochi tocchi e pochi passaggi orizzontali.

Numeri da mediano di livello assoluto

Per rendere al meglio l’idea della preziosa partita disputata da Lobotka non bastano di certo i numeri. I dati però possono aiutare quantomeno a comprendere l’importanza di questo giocatore nel presente e nel futuro del Napoli. È il giocatore che ha effettuato il maggior numero di passaggi (85) ed ha avuto una percentuale di realizzazione di passaggi a dir poco spaventosa: 94%. Quello che però stupisce di più, sebbene i sopracitati siano numeri da top assoluto, è la quantità di tocchi effettuati da Lobotka. Il mediano slovacco ha effettuato solo 91 tocchi: qualità, non quantità.

Sul finale del primo tempo addirittura Lobotka sfiora il gol con una rasoiata di destro rasoterra che termina di poco a lato. I numeri in fase di possesso sono davvero spaventosi, ma questo non deve occultare il preziosissimo lavoro che lo slovacco fa in fase difensiva. Il centrocampista arrivato nel mercato invernale è stato secondo solo a Elseid Hysaj per quanto riguarda le intercettazioni. Insomma, prestazione a tutto tondo da parte del mediano ex Celta Vigo, che non ha fatto assolutamente rimpiangere l’assenza di Diego Demme. La sensazione è che Lobotka sia ormai entrato completamente in simbiosi con i movimenti della squadra azzurra.

L’investimento effettuato nel corso del mercato di gennaio sarà presto un lontano ricordo, così come lo è stato per Fabian Ruiz. Del resto, il Napoli ha dimostrato negli anni che quando pesca dalla Spagna, raramente fa cilecca.

NICOLAS IANNONE