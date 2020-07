Marca – Il Real Madrid perde la pazienza con Jovic: ora è sul mercato

Come riportato da Marca, Luka Jovic, pagato 60 milioni di euro l’estate scorsa dai Blancos, ha fatto spazientire la dirigenza del Real Madrid che ora è pronta ad ascoltare le offerte che arriveranno per il giovane serbo.

Jovic, in coppia con Ante Rebic, in Germania aveva impressionato tutti: ora questo duo micidiale potrebbe riproporsi in maglia rossonera perché il Milan è disposto a regalare a Ragnick una punta come il giovane serbo e rilanciarlo.

Anche il Napoli aveva fatto un piccolo sondaggio per il giocatore non poco tempo fa, dopo il mancato rinnovo di Arkadiusz Milik prima d’iniziare a trattare in maniera definitiva per Victor Osimhen.