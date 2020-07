Paolo Sorrentino su Netflix per un film dedicato a Maradona

Paolo Sorrentino torna a Napoli per girare un film che conterrà ampi riferimenti a Diego Armando Maradona. Il film, prodotto da Fremantle per Netflix, si chiamerà “È stata la mano di Dio“. Il regista commenta al Corriere della Sera:

“Sono emozionato all’idea di tornare a girare a Napoli, vent’anni esatti dopo il mio primo film. Per la prima volta nella mia carriera lavorerò ad un film intimo e personale che racconta un romanzo di formazione allegro e doloroso. Mi hanno fatto sentire a casa, una condizione ideale, perchè questa pellicola, per me, significa esattamente questo: tornare a casa”.