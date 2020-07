Gattuso: “Milik? Difficile trovare un sostituto come lui: bisogna rispettare la sua decisione. Quando arriverà Osimhen…”

Rino Gattuso ai microfoni di Sky al termine di Genoa-Napoli ha parlato dell’addio di Milik e del probabile arrivo di Osimhen. Ecco le parole del tecnico del Napoli:

“Milik? Per noi è difficile trovare un giocatore più forte di lui. Quando un giocatore pensa di voler cambiare aria bisogna ascoltarlo, se non c’è la testa giusta si fa fatica. Bisogna rispettare ciò che dicono i giocatori, allenatori, presidente. Lui sa che da parte nostra c’è grande stima. Osimhen ha caratteristiche diverse, non voglio parlare di lui. Quando arriverà vi spiegherò le differenze con Milik”.