Gattuso in conferenza: “Ero preoccupato, a Genova non è mai facile. Non possiamo avere 15 punti dall’Atalanta. Lozano sta facendo bene”

Le parole di Rino Gattuso in conferenza stampa al termine di Genoa-Napoli:

“Ero preoccupato, il Genoa si gioca molto. Venire qua non è mai facile. La squadra sta bene e sta facendo buone cose a livello tecnico. Nei primi minuti del secondo tempo abbiamo sofferto ma la qualità è alta: il Napoli è una squadra forte con giovani che possono crescere. La distanza dall’Atalanta ci dice che dobbiamo migliorare. Non possiamo avere 15 punti dall’Atalanta e 7 giornate dalla fine. Bisogna crescere, solo con la qualità non si va da nessuna parte. Sto vedendo miglioramenti. A parlare è sempre il campo. Lozano sta bene, non gli sto regalando nulla e sta facendo buone cose”.