Gattuso: “Callejon si è fatto voler bene. Contento per oggi ma sempre occhio alla classifica. Milik? Difficile trovare un sostituto come lui”

Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky al termine di Genoa-Napoli

“Callejon ha scritto pagine importanti per la squadra, poteva chiudere in maniera diversa. Si è fatto voler bene, avere un giocatore come lui per un allenatore è importante.

Sono contento per oggi, possiamo fare meglio sembrava come con l’Atalanta il secondo tempo. In questo momento la squadra sta facendo bene ciò che io e lo staff chiediamo. L’obiettivo è quello di creare una mentalità vincente, continuare su questa squadra ed avere meno alti e bassi. La squadra quando gioca sa farlo, dobbiamo dimostrare di essere una squadra per tutta la partita. Dico sempre che dobbiamo guardare la classifica, siamo a 15 punti. Però la squadra composta da più che buoni giocatori e non possiamo stare a 15 dall’Atalanta, c’è qualcosa che non va. Questo dico ai miei: questo Napoli qua non può stare a 15 dall’Atalanta. Dobbiamo sempre vedere i punti, la classifica. Ci piace attaccare la profondità e ultimamente lo facciamo bene. La squadra sta facendo molto bene.

Milik? Per noi è difficile trovare un giocatore più forte di lui. Quando un giocatore pensa di voler cambiare aria bisogna ascoltarlo, se non c’è la testa giusta si fa fatica. Bisogna rispettare ciò che dicono i giocatori, allenatori, presidente. Lui sa che da parte nostra c’è grande stima. Osimhen ha caratteristiche diverse, non voglio parlare di lui. Quando arriverà vi spiegherò le differenze con Milik.