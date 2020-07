DALL’INGHILTERRA – Napoli in accordo col Tottenham: Milik per Lucas Moura

Il futuro di Milik è ancora incerto. Conteso da varie squadre, italiane e non, la sua prossima meta rimane tuttora sconosciuta. L’ultima notizia a tal proposito arriva dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, pare che Tottenhan e Napoli siano arrivati ad un accordo per uno scambio: Milik per Lucas Moura.

Mourinho, si dice, avrebbe identificato il polacco come un perfetto vice per Harry Kane e possibile suo sostituto in caso d’addio dell’inglese.

Il Napoli segue da tempo il brasiliano classe ’92, fu molto vicino all’azzurro un anno fa. L’affare saltò per volontà di Pochettino, che non volle privarsene, ma ora le cose potrebbero andare diversamente. Dipenderà tutto dalla volontà di Milik, in quanto le due squadre avrebbero ormai già deciso.