Dalla Francia – L’Inter prova lo sgarbo: pronta un’offerta da 80 milioni per Osimhen, ma il Napoli resta favorito

Secondo quanto riportato da Le10Sport, l’Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto 80 milioni di euro per portare Victor Osimhen in maglia nerazzurra.

Una vera e propria bomba quella che arriva dalla Francia che fa tremare i tifosi del Napoli che sperano in un sì definitivo di Victor Osimhen in tempi brevi per chiudere l’operazione e portare il nigeriano in maglia azzurra.

La sensazione è che il Napoli si sia mosso coi tempi giusti nonostante l’irruenza dell’Inter in questa operazione.