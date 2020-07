Genoa-Napoli, i convocati: tornano Ospina e Allan, out Llorente e i due squalificati Demme e Koulibaly

Diramata la lista dei convocati da Gennaro Gattuso in vista della sfida di domani contro il Genoa in trasferta. Il tecnico recupera Allan e Ospina, ma deve ancora fare a meno di Llorente. Out anche i due squalificati Demme e Koulibaly.

I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Zielinski, Elmas, Allan, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Younes, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.