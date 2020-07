Osimhen ad un passo dal Napoli, CorSport: si tenta il doppio colpo, offerta anche per Gabriel. I dettagli

Victor Osimhen, attaccante attualmente in forza al Lille, è ad un passo dal Napoli. Tuttavia, potrebbe arrivare in azzurro in compagnia. ADL non vuole badare a spese, soprattutto in caso di cessione di Koulibaly, cosa che metterebbe a disposizione del patron un cospicuo tesoretto da investire.

Nel mirino Gabriel del Lille, compagno di squadra di Osimhen, che potrebbe con facilità entrare a far parte della trattativa. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l’offerta della società azzurra ammonta a 50 milioni più Ounas per entrambi, per Osimhen e Gabriel. La risposta dei francesi è attesa a breve.