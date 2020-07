Insigne a Sky: “Con Gattuso possiamo ottenere grandi risultati. Dobbiamo continuare così, per giocare una stagione migliore l’anno prossimo!”

Al termine del match valido per la trentesima giornata di questa Serie A tra Napoli e Roma, finito con il risultato di 2-1 per gli azzurri allo Stadio San Paolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il capitano azzurro Lorenzo Insigne, autore del secondo bellissimo gol del Napoli, per analizzare la vittoria e commentarla. Queste le parole del numero 24:

“Siete tornati subito alla vittoria. Ci voleva dopo la partita a Bergamo. Abbiamo giocato molto bene, dobbiamo cercare di rimanere su questi livelli“.

“La squadra, visto il rendimento attuale, rimpiange di non aver incontrato da prima Gattuso? Non ci pensiamo. Sappiamo che all’inizio non abbiamo dato il massimo. Poi sì, da quando è arrivato mister Gattuso stiamo riuscendo ad ottenere grandi risultati. Continuiamo a tenere il passo, poi l’anno prossimo vedremo di partire col piede giusto per giocare tutta un’altra stagione“.

“Evoluzione notevole sotto Gattuso, anche tua personale. Sì, lo notiamo. Io, personalmente, perché io sono abituato a giocare in questa maniera, al di là del modulo dell’allenatore. Poi, insieme ai miei compagni, mi sto concentrando nel perfezionare non solo fase offensiva ma anche fase difensiva“.