HIGHLIGHTS NAPOLI ROMA – Il Napoli ha affrontato la Roma nella partita valida per la 30^ giornata di Serie A. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, gli azzurri hanno conquistato una vittoria, e dunque 3 punti in classifica. Salgono dunque a quota 48 e scavalcano il Milan, posizionandosi al sesto posto proprio alle spalle dei giallorossi, a parità di punti.

Il primo tempo finisce in parità sullo 0-0. E’ Callejon a sbloccare il risultato poco dopo l’inizio della ripresa, quando al minuto 55′ indirizza in porta, segnando il gol del vantaggio azzurro. Dopo 5′ minuti dopo arriva il pareggio di Mkhitaryan, che accorcia le distanze. A tirare le somme ci pensa poi Insigne che indirizza un potente tiro a giro direttamente in porta, siglando la rete del ritrovato vantaggio al minuto 82′. Gli azzurri riescono a tenere duro fino alla fine dei tempi regolamentari e poi per i successivi 4′ minuti di recupero. Il match termina 2-1 per i padroni di casa.

Napoli-Roma, ammoniti Demme e Koulibaly

I due azzurri Demme e Koulibaly sono stati ammoniti nel corso del match, rispettivamente al 7′ e 49′ minuto di gioco. Entrambi hanno commesso un fallo su Mkhitaryan, che gli costerà caro. Saranno infatti impossibilitati a giocare la prossima partita contro il Genoa in quanto già diffidati.

HIGHLIGHTS NAPOLI ROMA, IL VIDEO

Ecco il video della sintesi della gara tra Napoli e Roma terminata 2-1 al San Paolo di Napoli.

CLICCA QUI per vedere gli highlights del match tra Napoli e Spal!

NAPOLI-ROMA, IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas (18′ st Maksimovic), Koulibaly, Mario Rui; Ruiz (41′ st Elmas), Demme (25′ st Lobotka), Zielinski; Callejon (25′ st Lozano), Milik (18′ st Mertens), Insigne. A disposizione: Idasiak, Karnezis, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Politano, Younes. Allenatore: Gattuso

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Smalling (30′ pt Fazio), Zappacosta; Pellegrini (31′ st Cristante), Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Kluivert (21′ st Zaniolo); Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Kolarov, Villar, Diawara, Perez, Pastore, Under, Kalinic. Allenatore: Fonseca

ARBITRO: Rocchi di Firenze

MARCATORI: 10′ st Callejon (N), 15′ st Mkhitaryan (R), 37′ st Insigne (N)

NOTE: Ammoniti: Demme, Koulibaly (N); Pellegrini, Mancini, Veretout, Cristante (R). Recupero: 1′ pt e 4′ st