Gattuso-Insigne, il loro abbraccio è la sintesi del rilancio del Napoli. Il progetto futuro girerà intorno a Lorenzo

Lorenzo Insigne è stato l’autore del gol del 2-1, che nel corso della ripresa di Napoli-Roma ha portato gli azzurri in vantaggio, poi tramutatosi in vittoria. Grande l’intesa con mister Gattuso, con cui il calciatore festeggia subito dopo la rete. Un gesto che non è passato inosservato e che, come racconta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è il smbolo del rilancio della squadra.

“Lorenzo ha subito, talvolta accennando reazioni dettate più dalla rabbia che non dai sentimenti, perché lui vive per questa maglietta e mai la svestirebbe. L’avvento di Gattuso è servito soprattutto per fargli capire che c’è un solo modo per dimostrare l’attaccamento: andare in campo e riprendersi la scena. C’è un futuro da progettare e le prossime partite saranno determinante per definire l’organico per la prossima stagione. Il patto stretto tra Lorenzo Insigne e il tecnico varrà anche per il futuro. Il progetto girerà intorno al talento del capitano. A lui spetterà il compito più arduo: riportare il Napoli nell’Europa dei grandi”.