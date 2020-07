Callejon vuole restare, CorSport: chiesto biennale ma il Napoli insiste per un anno più opzione

Colpo di scena per Josè Callejon e la sua permanenza in azzurro. Lo spagnolo sarebbe prossimo all’addio, con un contratto in scadenza il prossimo 31 agosto. Ma non è detta l’ultima parola. Pare infatti che il calciatore voglia provare a restare e stia iniziando un dialogo con la società.

Sulle pagine del Corriere dello Sport, oggi in edicola, si legge: “Josè vorrebbe continuare la vita napoletana, inutile girarci intorno. Il Napoli vorrebbe anche tenerlo, ma il club pensa che non sia possibile andare più in là di un anno, con al massimo l’opzione per il secondo. Per lui però non va bene, ne vorrebbe due, come minimo, al medesimo stipendio. Proprio Dries, e anche gli altri amici, cioè compagni, stanno provando a convincere Josè a restare ancora qui. Alle condizioni di De Laurentiis, per il momento, ma poi si sa: le cose nel Napoli cambiano in fretta”.