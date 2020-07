Non solo Osimhen, con la partenza di Koulibaly il Napoli chiuderebbe la trattativa per Gabriel

L’edizione odierna di Repubblica fa il punto sulle trattative in corso del Napoli, in particolare quella in atto con il Lille per accaparrarsi l’attaccante Osimhen.

Il Napoli, però, potrebbe mettere a segno un doppio colpo. Non solo Osimhen, dunque, ma anche il difensore centrale brasiliano Gabriel. Possibilità che si potrebbe realizzare in caso di partenza di Koulibaly. Con una cessione a tre cifre, almeno 100 mln, il Napoli potrebbe strappare al Lille anche il secondo acquisto. Nell’affare potrebbe essere inserito anche Ounas, non riscattato dal Nizza.