Mario Rui a Sky: “La partita con l’Atalanta non è stata negativa. Zona Champions difficile da raggiungere ma mai dire mai”

Poco prima dell’inizio del match per la trentesima giornata della Serie A corrente tra Napoli e Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il terzino sinistro azzurro Mario Rui, oggi titolare. Il portoghese ha rilasciato dichiarazioni in merito alla partita che comincerà a breve, ma anche alcuni commenti sulla recente sconfitta contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Gattuso ha trovato le parole giuste per farvi reagire dopo l’Atalanta? Abbiamo parlato di ciò che non è andato bene, anche se la partita non è da buttare, anzi. Secondo me abbiamo giocato molto bene, cercheremo stasera di valorizzare ancor di più ciò che abbiamo fatto di buono con l’Atalanta“.

“Assalto al quinto posto stasera? Ancora tutto aperto. Per i primi quattro posti sarà difficile ma penso sia tutto aperto a qualunque possibilità da qui fino alla fine del campionato“.