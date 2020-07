Giuntoli a Sky: “L’anno prossimo torneremo dove ci spetta. Osimhen settimana prossima? Vediamo…”

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match di Napoli-Roma, valido per la trentesima giornata di questa Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il ds azzurro Cristiano Giuntoli, per presentare la sfida e che ha rivelato la vicinanza all’acquisto del giovane centravanti Victor Osimhen. Queste le sue parole:

“Energia di Gattuso (vista anche dopo l’Atalanta) è un valore aggiunto? Un grande valore! Il mister era molto arrabbiato perché non meritavamo di perdere. Due disattenzioni hanno regalato due gol ai bergamaschi“.

“Osimhen arriva la settimana prossima? Noi siamo interessati, vediamo…“.

“In che modo si può migliorare il Napoli per tornare ad essere competitivi? Per tornare ai piani alti della classifica ci vuole tempo, con Gattuso la nostra media-punti è altissima. Abbiamo già vinto un trofeo, secondo me dall’anno prossimo saremo di nuovo competitivi ai massimi livelli“.