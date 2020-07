Boga-Napoli, il Napoli offre 25 milioni di euro. Il Sassuolo attende anche l’offerte dell’Arsenal

Jeremie Boga resta sempre nel mirino del Napoli. Il valore del cartellino del giocatore del Sassuolo è in netta crescita grazie alle sue ottime prestazioni. Calciomercato.com, inoltre, riporta l’interesse di più squadre nei confronti dell’attaccante.

BOGA-NAPOLI

Juventus, Milan, Napoli e in aggiunta l’Inter sarebbero le più interessate a Boga. La società azzurra sarebbe rimasta frenata a causa della richiesta del Sassuolo di 35 milioni di euro.

Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto 25 milioni, cifra che non ha convinto il presidente del Sassuolo. La società partenopea, però, resta in cima alle favorite nonostante nelle ultime ore sia spuntato l’interesse anche dell’Arsenal per l’attaccante classe 97.