Stanziati altri 1,2 milioni di euro per la copertura dello Stadio San Paolo da De Luca

È arrivata la notizia nelle ultime ore, c’è anche la conferma quest’oggi sulle pagine del noto quotidiano La Gazzetta dello Sport. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha stanziato ulteriori 1,2 milioni di euro per il completamento di un’altra parte dei lavori di ristrutturazione del San Paolo.

L’impianto di Fuorigrotta, infatti, potrà godere, grazie a questi soldi, di una copertura esterna nuova di zecca, a 30 anni di distanza dall’ultimo rifacimento eseguito per i Mondiali FIFA italiani del 1990. Questo quanto riportato dalla testata:

“Dopo i 22 milioni per i lavori allo stadio San Paolo per l’Universiade «destineremo per la copertura dell’impianto altri 1,2 milioni di euro: il mio amico De Laurentiis avrà gli occhi che gli brillano». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca“.