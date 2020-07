Sassuolo-Lecce finisce 4-2, la squadra di De Zerbi è a -5 dall’Europa League!

Sassuolo-Lecce termina con la vittoria dei neroverdi per 4-2! Continua dunque il sogno Europa League per la compagine di De Zerbi. Situazione complicata per il Lecce, che resta terzultimo ad una lunghezza dal Genoa e con una partita in più.

La partita si sblocca subito quando al 5′ minuto di gioco Caputo indirizza in porta, siglando il vantaggio del Sassuolo. Ad accorciare le distanze ci pensa Lucioni che pareggia al 27′. I neroverdi tornano nuovamente in vantaggio grazie ad un calcio di rigore segnato da Berardi al 63′. Dopo soli 5 minuti arriva nuovamente il pareggio del Lecce con una rete di Mancosu. La partita viene definitivamente chiusa dal Sassuolo con due ulteriori reti, una di Boga al 78′, l’ultima di Muldur all’83’.