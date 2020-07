Roma, Fonseca: “Dzeko giocherà! Affronteremo una squadra più fiduciosa rispetto all’andata”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato la gara di domani contro il Napoli in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico:

“Formazione? Vediamo domani. Penso sia chiaro che Dzeko giocherà. Penso che Mkhitaryan sia un’opzione forte, vediamo come sta Perez, penso abbia giocato bene con l’Udinese, ha corso molto. Vediamo come sta fisicamente, abbiamo giocato solo due giorni fa. Sono opzioni. Ho cambiato con giocatori della Roma, non ho messo giocatori che non hanno mai giocato. Ho fiducia in tutti loro. Come ho detto, l’allenatore non può pensare solo alla partita successiva, come ho spiegato ho pensato al Napoli. Ma ho cambiato perché ho fiducia.

Ragazzi stanchi? No, non è vero. Io in discussione? No. Ho sentito sempre, anche adesso, il supporto della società, del presidente e di tutto il club. Non mi sono mai sentito abbandonato. È normale che quando non vinciamo siamo arrabbiati, io ero molto arrabbiato. È una situazione normale. Affronteremo una squadra con più fiducia, diversa da quella che abbiamo affrontato qui. Il Napoli sta bene, sta giocando bene, hanno perso quest’ultima partita contro l’Atalanta. Mi aspetto una squadra forte, con voglia di vincere“.