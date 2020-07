Roma, continua la contestazione a Trigoria: “Siete la vergogna di questa città”

Dura contestazione dei tifosi della Roma nei confronti del presidente James Pallotta, proprio alla vigilia della delicata sfida contro il Napoli.

Prima i volantini sparsi a New York e Roma, poi gli striscioni esposti a Trigoria, ma i tifosi non ne vogliono sapere di fermarsi. Nelle ultime ore sono infatti apparsi nuovi messaggi rivolti all’americano ed esposti davanti al Fulvio Bernardini: “Dirigenti e calciatori… dov’è il rispetto per i nostri colori?” e ancora “Dirigenti assenti, squadra senza dignità… siete la vergogna di questa città“.