MILIK JUVE – Quest’oggi, il quotidiano Tuttosport ha rimarcato ancora una volta l’interesse della Juventus per il centravanti polacco Arkadiusz Milik. Il 99 del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2021 e non sembra assolutamente vicino al rinnovo in maglia azzurra, ecco perché il patron De Laurentiis si sta muovendo per la sua cessione.

Il quotidiano, oggi, è uscito in realtà con la notizia dell’interessamento della Juve per il bomber bosniaco Edin Dzeko, che da tempo veste la casacca della Roma. Un nuovo nome, dunque, spunta a far concorrenza ad Arkadiusz Milik che, stando a quanto trapelato nelle ultime settimane, preferirebbe tornare da Maurizio Sarri in assoluto. C’è però, per il polacco, l’interesse anche di alcuni club importanti dall’estero, in primis Atletico Madrid e Tottenham, con cui si può intavolare una trattativa.

Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

MILIK JUVE, ARKADIUSZ È ANCORA LA PRIMA SCELTA DEI BIANCONERI?

“Aspettando l’evolversi del caso Dzeko, la Juventus continua a insistere per il 26enne polacco Milik. Pista concreta, ma non ancora scontata. L’attaccante del Napoli non ha intenzione di rinnovare il contratto (scadenza 2021) e ha in testa un progetto preciso: raggiungere Sarri a Torino“.

Arkadiusz Milik (26), al Napoli dal 2016

“Il club di Aurelio De Laurentiis, senza un prolungamento, cederà l’ex Ajax per evitare di perderlo fra un anno a parametro zero. ADL preferirebbe vendere Milik all’estero (Atletico Madrid e Tottenham attente), però non ha preclusioni per la Juventus. A patto di incassare 40 milioni“.

“Una cifra a cui i bianconeri sono disposti ad arrivare soltanto attraverso qualche scambio. I nomi oggetto di studio sono diversi: da Federico Bernardeschi a Daniele Rugani, da Cristian Romero (attualmente in prestito al Genoa) a Luca Pellegrini (in prestito al Cagliari). Il Napoli vorrebbe evitare la strada delle contropartite con i rivali, ma si può mediare“.