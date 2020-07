INSIGNE NAPOLI – Quest’oggi, sulle sue pagine, la nota testata Il Corriere della Sera ha avuto modo di intervistare il capitano azzurro Lorenzo Insigne. Il numero 24 ha approfondito sul quotidiano alcuni temi ricorrenti in quest’annata, a partire dal disastroso calo della squadra di inizio stagione fino ad arrivare alla sua ripresa. Parole spese anche per Carlo Ancelotti e Rino Gattuso, oltre a riprendere l’argomento dell’ammutinamento del 5 novembre.

Ecco, di seguito, un estratto dell’intervista completa, riportato dalla nostra redazione:

INSIGNE, L’INTERVISTA AL CAPITANO AZZURRO

«Quindici punti tra il Napoli e l’Atalanta sono troppi. La partita fino a un certo punto è stata equilibrata, la nostra qualità non è venuta fuori ma non abbiamo incontrato avversari irresistibili».

Insigne, perché è così difficile imporsi nella propria città?

«Le aspettative sono sempre alte e al minimo errore paghi. A me non sono mai stati fatti sconti, ma da un paio d’anni ho capito che dovevo migliorare anche fuori dal campo. E va molto meglio».

Il Napoli paga l’inizio di stagione deludente.

«Sì, è un grande rimpianto. Un peccato, soprattutto per quello che stiamo facendo adesso. Abbiamo fatto un recupero importante con Gattuso, ma resta l’amarezza».

Capitano nella notte dell’ammutinamento, rifarebbe la stessa scelta?

«Evidentemente no, ma adesso è anche inutile pensare a ciò che poteva essere e non è stato. Fu un errore, abbiamo pagato e per fortuna ci siamo ripresi».

Qualcosa da imputare alla gestione di Ancelotti?

«Non sono nessuno per giudicare Ancelotti, allenatore che ha vinto tutto e soprattutto quasi ovunque. Il mister è abituato a grandi campioni, io gli dicevo sempre che noi avevamo bisogno di essere messi sotto pressione, anche bacchettati se era il caso».

La sconfitta con l’Atalanta ha chiuso alla Champions, teme un effetto rilassamento?

«Impossibile con Gattuso! Si è arrabbiato a Bergamo e ci ha avvisati: bisogna dare il 200 per cento in tutte le partite che mancano. È un nostro dovere, ma anche un modo per arrivare pronti all’appuntamento con il Barcellona».