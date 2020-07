Insigne: “Mia moglie non mi ha regalato la Lamborghini, mi sono concesso uno sfizio. Una colpa? Non ho mai fatto pubblicità”

Lorenzo Insigne ha rilasciato una lunga intervista pubblicata nell’edizione odierna del Corriere della Sera. Di seguito altre dichiarazioni rilasciate in esclusiva dall’attaccante:

Sua moglie le ha regalato una Lamborghini, in un secondo è scoppiata la polemica sull’opportunità di pubblicizzare un acquisto così costoso in un momento di crisi mondiale.

“Mia moglie non mi ha regalato la Lamborghini, anzi, a lei non piacciono le auto. E’ uno sfizio che mi sono concesso. Una colpa? Non ho pubblicizzato né questo, né altro”.

Si riferisce ai 100 mila euro donati al Cotugno durante il lockdown?

“L’ho fatto in silenzio, ma con i social non esistono più segreti”.