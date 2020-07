CdM – L’Atletico Madrid vuole Milik: la contropartita per arrivare a lui è Thomas Partey

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l’Atletico Madrid sarebbe pronto a dare l’assalto ad Arkadiusz Milik.

Il polacco ha un contratto in scadenza nel 2021 e non intende rinnovare alle condizioni poste dal Napoli; con il possibile approdo di Osimhen in maglia azzurra, le porte per il polacco si chiuderebbero poi definitivamente.

L’interesse dell’Atletico Madrid è reale, tant’è vero che i colchoneros intendono inserire nell’operazione, come contropartita, Thomas Partey, ma ci sono due ostacoli che bloccano l’operazione. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’Atletico Madrid insiste per Milik e pensa anche al centrocampista Thomas Partey come possibile contropartita, gli ostacoli sono nelle pretese sull’ingaggio e nello status extracomunitario del ghanese“.

Nelle settimane scorse il padre del centrocampista dell’Atletico Madrid, Jacob Partey, ha parlato ai microfoni di SilverFM di un eventuale trasferimento in un altro club. Di seguito le sue parole:

“L’Atletico Madrid ha inserito una clausola risolutiva nel contratto di mio figlio, quindi ogni squadra che ha un interesse per lui deve semplicemente soddisfare tali requisiti. Mio figlio è abbastanza grande da decidere su ogni possibile trasferimento e gli mostrerò il mio sostegno qualunque sia quella decisione”.