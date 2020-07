ATALANTA NAPOLI DOVE VEDERLA – Oggi, luglio 2020, il Napoli di Rino Gattuso è chiamato a vincere nell’importantissimo crocevia stagionale contro l’Atalanta, che può rimettere in carreggiata gli azzurri veros la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

Gli azzurri, al sesto posto in Serie A con un totale di 45 punti, devono scavalcare pian piano la Roma (ad oggi quinta a 48), mentre oggi avranno il compito di bloccare la corsa dell’Atalanta, quarta in zona Champions a 12 lunghezze (57 punti). I bergamaschi hanno vinto tutti e tre gli impegni di campionato finora giocati dal nuovo inizio della Serie A, dopo il termine della fase 1 di lotta contro il Coronavirus, e vincono globalmente da 8 gare consecutive (10 i risultati positivi di fila).

Gennaro Ivan Gattuso (42)

Il Napoli di Gattuso, che viene da 9 risultati positivi di fila, globalmente, e da due vittorie in campionato contro le squadre di Hellas Verona e SPAL, ora si troverà ad affrontare quella che a tutti gli effetti è da considerarsi una “finale“. È da non dimenticare che la prossima domenica, invece, 5 luglio, gli azzurri dovranno poi affrontare proprio la Roma dopo i bergamaschi, per un weekend di fuoco, anche calcisticamente parlando.

ATALANTA NAPOLI DOVE VEDERLA IN CHIARO

Il cruciale match, valido per la giornata 29 di questa Serie A, verrà trasmesso da DAZN, direttamente in streaming, da tv, computer o anche sul cellulare. Qualora si preferisse vedere la partita su Sky, grazie al pacchetto in promozione Sky-DAZN sarà possibile vedere la partita anche lì su DAZN1, canale 209 del decoder.

ATALANTA-NAPOLI IN LIVE TESTUALE

Ovviamente, qualora non poteste assistere al match in tv o streaming, qui su SpazioNapoli aggiorneremo una diretta live testuale per tutti voi lettori, per tenervi sempre aggiornati sugli sviluppi del match minuto per minuto!

Manca poco ormai alla partita, che si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo, con l’arbitro Doveri (della sezione di Roma 1) che darà il fischio d’inizio alle 19:30.