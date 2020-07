Milik, CdM: “La Juve spinge per non fargli accettare la proposta del Napoli”

MILIK JUVE – L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno parla del futuro di Arek Milik: il polacco è in scadenza nel 2021. La Juventus è la prima pretendente dell’azzurro, anche l’Atletico Madrid ci prova.

Il quotidiano scrive: “La Juventus spinge per non fargli accettare la proposta del Napoli, di non ascoltare le sirene dell’ Atletico Madrid”. L’accordo per il rinnovo di Milik non c’ è: sul CDM si legge che non è un caso che il blitz napoletano di Osimhen sia arrivato pochi giorni dopo l’incontro con Arek e il suo agente.