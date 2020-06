Sindaco di Castel di Sangro: “Ipotesi ritiro dal 28 agosto, tutti gli aspetti contrattuali sono stati definiti”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro (sede del ritiro che ospiterà il Napoli al termine del campionato) ha rivelato, nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, le possibili date del ritiro estivo della società partenopea.

“La notizia è stata accolta con grande entusiasmo, da tifosi e comparto giornalistico. Tutti gli aspetto contrattuali sono stati definiti, le proposte di contratto sono al vaglio degli uffici per gli adeguamenti consequenziali. Noi avevamo già avviato una serie di cose per il rilancio degli spazi verdi, ironia delle sorte questa grande azione su spazi verdi e pubblici, come bagni anti-Covid ed altre misure, avranno una grande utilità”.

“De Laurentiis è una persona di grande esperienza, mi ha fatto specie il fatto che abbia decantato la nostra città e strutture, se uno deve acquistare difficilmente la valuta, è stato sincero e questo ci ha meravigliato. Noi ci siamo relazionati con la stessa sincerità”.

“Il flusso di persone credo che sia un rebus determinarlo: la capacità di ospitare del nostro territorio può arrivare anche a 100mila ma questo nella normalità dei casi. Per le date l’ipotesi è la partenza dal 28, quindi la coda di agosto e la prima decade di settembre”.