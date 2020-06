TMW – Bufera in casa Livorno, Spinelli non proroga i contratti in scadenza: via 18 giocatori!

Il Livorno, ultimo in classifica in Serie B a -12 punti dal diciassettesimo posto, vede sempre più il bicchiere mezzo vuoto e la possibilità di scendere in Serie C sono vertiginosamente aumentate.

Si aggiungano, ai deludenti risultati sul campo e ad una classifica non proprio rose e fiori, anche le questioni relative ai contratti in scadenza dei giocatori che il Presidente Aldo Spinelli ha deciso di non prorogare.

La rosa pertanto si è ridotta ad otto giocatori a disposizione del Mister Filippini (confermato nonostante contratto in scadenza) e verrà completata da qualche elemento delle giovanili amaranto per permettere alla squadra di scendere in campo.

Situazione surreale quella che si vive in casa Livorno dove dopo l’allenamento mattutino, i diciotto tesserati in scadenza di contratto (o in prestito) hanno lasciato il Centro Sportivo e non saranno più a disposizione a partire da domani.