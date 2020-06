Il Napoli accelera per Under, Repubblica: contatti intensi con la Roma, l’agente è molto vicino ad ADL

Il Napoli si sta dando da fare per trovare un sostituto a Callejon, che tra due mesi dirà definitivamente addio all’azzurro. Il profilo scelto è Under, in forza alla Roma.

Come riporta l’edizione odierna di Repubblica, il Napoli starebbe accelerando per il calciatore. I contatti tra le due società si sarebbero intensificati e ADL si sarebbe messo in contatto con De Sanctis per portarsi avanti. Gli azzurri vorrebbero concludere l’operazione investendo circa 25 milioni di euro.

L’agente di Under è Fali Ramadani, operatore di mercato molto vicino a De Laurentiis, cosa che potrebbe favorire il buon esito dell’operazione.