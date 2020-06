Accostato al Napoli, il futuro di Ivan Juric al Verona non è ancora scontato: il Torino si fa avanti

Ivan Juric sta concludendo una stagione a dir poco fantastica alla guida del suo Hellas Verona; all’inizio del campionato i gialloblù erano dati come possibile squadra da salvezza, invece il croato ed i suoi stanno disputando una stagione coi fiocchi.

La gestione del croato ha dato valore anche a tanti giocatori sul mercato tra i quali lo stesso Rrahmani, che dalla prossima stagione vestirà d’azzurro, o ancora Faraoni, Kumbulla ed Amrabat, per citarne alcuni.

Diverse le pretendenti per il tecnico dell’Hellas: a partire dal Napoli che per prima sondò il terreno per il mister dopo l’esonero di Ancelotti, passando per il Torino, la Fiorentina ed il Cagliari.

Tante quindi, le squadre interessate ad Ivan Juric, ma l’intenzione dell’Hellas è quella di non perderlo: una volta ottenuta la salvezza aritmetica scatterà il rinnovo automatico per il mister, ma tutto viene rimesso alla sua decisione.

Il futuro all’Hellas per Ivan Juric, dipende tutto dalla volontà del croato.