Vigorito: “La prima gara a porte aperte sarà ad ingresso gratuito”

Il Presidente del Benevento, Oreste Vigorito, dopo la storica promozione ottenuta con sette giornate d’anticipo nella serata di ieri, ha fatto una promessa ai tifosi del Benevento.

Ai taccuini dei colleghi del Corriere dello Sport il Presidente ha dichiarato:

“Per la prima gara di Serie A che si potrà giocare a porte aperte l’ingresso sarà gratuito. La Serie A era una promessa fatta a me stesso e a mio fratello che ho sulla maglia, non era scontato”.

“Momenti come questi rimangono. Cosa dico ai beneventani? Ascoltate i sussurri del vento e i battiti del cuore, come ha scritto mio fratello Ciro.”