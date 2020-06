Atalanta, botta in allenamento per Gomez: fastidio al flessore per Palomino

C’è grande attesa per la gara di campionato Atalanta-Napoli in programma giovedì alle 19:30.

Tuttomercatoweb fa sapere di un piccolo allarme a Bergamo: nel corso dell’allenamento odierno, il Papu Gomez è stato costretto a fermarsi. Il giocatore ha preso una botta: le sue condizioni però, si legge, non preoccupano. “Fastidio al flessore destro invece per Palomino, che verrà valutato nella giornata di domani. Se non dovesse farcela, Gasperini dovrebbe schierare Toloi, Caldara e Djimsiti in difesa contro il Napoli” riporta TMW.