Il giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Paolo Paganini, tramite il suo canale Twitter parla delle entrate ed uscite in casa Napoli. Probabile la cessione di Allan: il giocatore è seguito da due ex tecnici azzurri. Everton e Juve sono sul brasiliano.

Ecco le parole del giornalista:

“Intanto come mi era stato anticipato a Montecarlo, il Napoli sta stringendo per Osimhen ma anche per Magalhaes del Lille. In uscita Allan lo vuole Ancelotti ma anche Sarri per il centrocampo della Juventus”.

