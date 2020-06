Napoli rinasce con Gattuso, CdS: “Il tecnico ha chiesto personalità”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla del Napoli e della ‘rinascita’ sotto la guida di Gennaro Gattuso.

Il quotidiano scrive che il tecnico ha chiesto personalità ai suoi giocatori: “La ottiene e poi esige anche di scorgere i margini di miglioramento per chi ha meno possibilità , e può arrabbiarsi ma anche apprezzare, perché risposte ne riceve. E non è certo per inseguire la quasi impossibile Champions“. Sul giornale si legge che quest’anno è stato tutto uno sbaglio: il Napoli ha talento e non è mai troppo tardi per sistemare i conti con la verità.