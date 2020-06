Tuttosport annuncia: “Accordo totale tra Milik e la Juve, il polacco vuole solo i bianconeri”

Il noto quotidiano di Torino, Tuttosport ha parlato di Arkadiusz Milik all’interno dell’edizione odierna. Secondo il quotidiano sarebbero già in fase avanzata i discorsi tra la Juventus e l’attaccante del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli è pronto a cedere Arek Milik, che non vuole rinnovare il contratto in scadenza il prossimo anno. La richiesta di De Laurentiis è di 40 milioni di euro, senza l’inserimento di contropartite tecniche. Cifra particolarmente elevata per un calciatore che il prossimo anno si libererà gratis. L’entourage del calciatore ha già un’accordo di massima con la Juventus e il polacco gradirebbe l’approdo ai bianconeri. Milik però piace da tempo a molti club in giro per l’Europa. La concorrenza potrebbe aiutare De Laurentiis a mantenere alto il prezzo e potrebbe far vacillare le certezze di Milik. Se l’Atletico Madrid dovesse insistere particolarmente, ad esempio, il polacco potrebbe anche scegliere di andare in Spagna”.