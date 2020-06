Napoli-Spal, Petagna segna il gol del pareggio e non esulta

Napoli-Spal si sta giocando in questo momento al San Paolo e al momento è in parità sull’1-1.

Mertens è stato l’artefice del gol che ha portato in vantaggio gli azzurri, al 29′ è giunto il pareggio di Petagna. L’attaccante della Spal ha compiuto un gesto alquanto curioso in occasione del gol. E’ infatti già di proprietà del Napoli e al momento della rete non ha esultato.

Né un sorriso, né un pugno alzato. Petagna ha ricevuto passivamente gli abbracci di alcuni compagni, ma non si è scomposto. Certo, non è solito a esultanze plateali, anzi, ma il goal al San Paolo è stato accompagnato da una reazione quasi glaciale.