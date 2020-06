Napoli-Spal si sta giocando in questo momento al San Paolo e vede gli azzurri in vantaggio di 2-1 sulla formazione avversaria.

Alla fine del primo tempo Insigne indirizza in porta ma la sua posizione viene giudicata irregolare dall’arbitro. Un fatto alquanto curioso è che il replay dell’azione non è stato mandato in onda. La decisione del Var non è di certo contestabile, ma sarebbe giusto almeno avere un replay.