HIGHLIGHTS NAPOLI SPAL – Il Napoli torna al San Paolo a sfidare la Spal in questa 28^ giornata di Serie A. Gli azzurri portano a casa altri tre punti dopo una prestazione degna di nota. Mertens, mai andato a segno contro gli emiliani, segna la rete del vantaggio nei primi minuti di gioco. Petagna pareggia al 29′ e non esulta, sentendosi già con indosso la maglia azzurra. Lorenzo Insigne prova a passare in vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo, va a segno ma il gol gli viene annullato per fuorigioco. Nella ripresa due reti, una di Callejon, l’altra di Younes, dichiarano chiusa la partita. Sarà 3-1 il risultato, decretando gli azzurri vincitori del match.

Napoli-Spal, Petagna segna il gol del pareggio e non esulta

Mertens è stato l’artefice del gol che ha portato in vantaggio gli azzurri, al 29′ è giunto il pareggio di Petagna. L’attaccante della Spal ha compiuto un gesto alquanto curioso in occasione del gol. E’ infatti già di proprietà del Napoli e al momento della rete non ha esultato.

Napoli-Spal, Insigne segna in fuorigioco ma Sky non manda in onda il replay

Alla fine del primo tempo Insigne indirizza in porta ma la sua posizione viene giudicata irregolare dall’arbitro. Un fatto che fa alquanto pensare è che il replay dell’azione non è stato mandato in onda. La decisione del Var non è di certo contestabile, ma sarebbe giusto almeno avere un replay.

HIGHLIGHTS NAPOLI SPAL, IL VIDEO

Ecco il video della sintesi della gara tra Napoli e Spal terminata 3-1 al San Paolo di Napoli.

NAPOLI-SPAL, IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly (80′ Manolas), Mario Rui (81′ Ghoulam); Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Callejon (77′ Younes), Mertens (64′ Milik), Insigne (64′ Lozano). A disposizione: Ospina, Luperto, Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Politano, Llorente. Allenatore: Gattuso.

SPAL (4-4-2): Letica, Cionek, Vicari, Felipe, Reca (46′ Valoti); Strefezza (75′ D’Alessandro), Missiroli, Murgia (75′ Dabo), Fares; Petagna (80′ Floccari), Cerri. A disposizione: Thiam, Meneghetti, Bonifazi, Tomovic, Sala, Valdifiori, Tunjov, Castro. Allenatore: Di Biagio.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

MARCATORI: 4′ Mertens (N), 29′ Petagna (S), 36′ Callejon (N), 78′ Younes (N).

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti Valoti, Fares, Felipe (S). Recupero: 3′ e 5′.