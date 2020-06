Di Biagio: “Abbiamo sofferto, il Napoli è una grande squadra non solo in Italia”

L’allenatore della Spal, Luigi Di Biagio, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Spal:

“Abbiamo cercato di metterli in difficoltà, non ci siamo riusciti. Hanno palleggiato molto bene, abbiamo sofferto. Il Napoli è una delle grandi squadre non solo in Italia ma anche in Europa.

Anche contro il Genoa ci giocheremo tutto. Le due punte sono andate bene, hanno bisogno di più supporto dei centrocampisti esterni bassi. Dobbiamo essere più competitivi. Quello di stasera è stato un buon test”.