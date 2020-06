Ruslan Malinovskyi non ci sarà contro il Napoli. Il calciatore in forza all’Atalanta è stato ammonito nel corso della partita contro l’Udinese ed essendo già diffidato salterà dunque la partita contro gli azzurri in programma giovedì.

