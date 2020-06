La Juventus ha già bloccato Milik: accordo totale! Due soluzioni per chiudere l’affare

Secondo quanto riportato dal collega Raffaele Auriemma per Tuttosport, la Juventus avrebbe ormai in pugno Arek Milik. Pare che i bianconeri abbiano fatto una proposta economica al polacco che senza esitare avrebbe già accettato.

Le soluzioni per chiudere definitivamente l’affare sono due: bisognerà capire se la Juventus deciderà di acquistarlo senza nessuna contropartita o aggiungendo uno tra Bernardeschi e Romero. Questi ultimi sono i nomi che i piemontesi potrebbero affiancare alla somma in denaro per arrivare al polacco.